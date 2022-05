मॅजिक सर्व्हेचा अहवाल; 96 टक्के लोकांमध्ये 100 टक्के रोगप्रतिकार शक्ती

दुसर्‍या टप्प्यातील सर्व्हे आज (दि. 13) पासून सुरु होत असल्याचे सर्व्हे पथकांचे समन्वयक डॉ. मिन्हाज सय्यद (Coordinator Dr. Minhaj Syed) यांनी सांगितले. करोना उद्रेक काळात रुग्ण संख्या नियंत्रणात राहिल्याने मालेगाव पॅटर्न (Malegaon pattern) राज्यभर चर्चेत आला होता. शहरातील करोना परिस्थितीचा आढावा घेत आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने (University of Health Sciences) अभ्यास सुरू केला आहे. जानेवारी महिन्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे (Former Collector Suraj Mandhare), आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. माधुरी कानिटकर (The Vice Chancellor of the University of Health Sciences, Dr. Madhuri Kanitkar), मनपा आयुक्त भालचंद्र गोसावी (Municipal Commissioner Bhalchandra Gosavi) यांनी अधिकार्‍यांची बैठक घेत एका सर्व्हेचे नियोजन केले होते.