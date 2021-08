जुगारात लाखो रुपये गमावले

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

मी तुम्हाला चांदीची ऑर्डर मिळवून देतो तुम्ही मला पैसे द्या, असे सांगत व्यावसायिकांकडून 70 लाखांपर्यंतचे चांदीचे मटेरियल घेऊन ते परस्पर विकून रक्कम गोळा करत ती सर्व रक्कम जुगारात हरल्याचा ( The amount is lost in gambling ) धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी अंबड पोलीस ठाण्यात ( Ambad Police Station )गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मयूर गजमल पाटील असे फसवणूक केलेल्याचे नाव आहे.