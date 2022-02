अनुदानासाठी बँक खात्याला आधार जोडणी बंधनकारक

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

शासनाकडून करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना देण्यात येणारे सानुदान (Grants heirs of those who died due to corona) वारसांच्या खात्यास आधार लिंक ( Aadhar Card )असेल तर त्या आधारावरच मिळत आहे. त्यामुळे अर्ज केलेल्या आणि अर्ज करत असलेल्या वारसांनी त्वरित आपले बँक खाते आधार क्रमांकसोबत अद्ययावत करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातर्फे( District Disaster Management Cell )करण्यात आले आहे.