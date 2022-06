लेफ्टनंट अनिकेतची ढोल-ताशाच्या गजरात मिरवणूक

सिन्नर। प्रतिनिधी | Sinnar

तालुक्यातील किर्तांगळी येथील अनिकेत चव्हाणके (Aniket Chavanke) यांची नुकतीच सैन्यदलात लेफ्टनंटपदी नियुक्ती (Appointment as a Lieutenant in the Army) झाल्याने सिन्नरकरांच्यावतीने शहरात त्यांचे ढोल-ताशांच्या गजरात जंगी स्वागत करण्यात आले.