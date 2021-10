नुकसान झालेल्या भागांचे पंचनामे करा

बाधित भागातील नागरिक मोठ्या संकटात सापडले असून झालेल्या नुकसानीचे त्वरित पंचनामे (Punchnama) करून त्यांना शासनामार्फत आपत्कालीन मदत (Emergency help) मिळवून देण्याकरिता डॉ. भारती पवार (Dr. Bharti Pawar) यांनी जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे (Collector Suraj Mandhare) यांना पत्र देऊन भ्रमणध्वनीवरून चर्चा करत सूचना केली आहे. जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे 34 हजार 669 हेक्टर क्षेत्रावरील खरीप व भाजीपाला पिकांचे नुकसान (Damage to kharif and vegetable crops) झाले आहे.