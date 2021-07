आता खऱ्या अर्थाने आपली परीक्षा सुरू : डॉ. पवार

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

केंद्र शासनाच्या (Central Government) पावसाळी अधिवशेनाला सोमवारी (दि.१९) सुरुवात झाली. अधिवशेनाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांनी राज्यमंत्री झाल्यानंतर संसदेत प्रवेश करण्यापूर्वी देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाला नतमस्तक झाल्या. ‘आता खऱ्या अर्थाने आपली परीक्षा सुरू झाली आहे. मंत्रिपदाच्या माध्यमातून सामान्यांना न्याय देणार असल्याची भावना डॉ. पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली...