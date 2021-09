Video : तामसवाडीत बिबट्या जेरबंद

करंजी खुर्द | वार्ताहर karanji khurd

निफाड तालुक्यातील तामसवाडी येथे काही दिवसापासून ऊसाच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याला पकडण्यात वन विभागाला यश आले आहे. (Leopard caught in the cage in tamaswadi niphad)