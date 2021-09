Video : वडगाव परिसरात धुमाकुळ घालणारा बिबट्या जेरबंद

मालेगाव । प्रतिनिधी Nashik

गत दहा दिवसांपासून वडगाव परिसरात धुमाकुळ घालत पाळीव प्राण्यांचा फडशा पाडणार्‍या बिबट्यास पिंजर्‍यात जेरबंद करण्यास वनविभागाच्या पथकास अखेर यश आले. त्यामुळे धास्तावलेल्या शेतकर्‍यांसह ग्रामस्थांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. हिंस्त्र बनलेल्या या बिबट्याची संरक्षित वनक्षेत्रात रवानगी करण्यात आली आहे.... (Leopard Caught in the cage at wadgaon malegaon)