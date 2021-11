नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

इगतपुरीत बिबट्याचे बछडे जेरबंद झाले आहे. इगतपुरीच्या वन विभागाने (Igatpuri Forest dept) गेल्या दोन दिवसांपासून याठिकाणी पिंजरा लावला होता. आज अखेर बिबट्या जेरबंद झाल्यामुळे नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला....(leopard calf caught in the cage in igatpuri)