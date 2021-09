मुख्यालयी नसलेल्यांवर कारवाई करा

शासनाच्या आदेशान्वये शासकीय तसेच निमशासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना (Semi-government officials and employees) मुख्यालयी राहण्याचे आदेश (Order to stay at headquarters) असतांना कळवण (Kalwan) विभागातील महावितरणचे (MSEDCL) अधिकारी तसेच कनिष्ठ अभियंता (Junior engineer) हे मुख्यालयी राहत नाही. शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली यांच्याकडून दाखविली जात आहे.