लता दिदींच्या जीवनपटावर चित्रपट बनवणार

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

आपल्या दैवी सुरांनी कोट्यवधी लोकांच्या कानांना ज्यानी तृप्त केले त्या लत्तादिदींचे जीवन (lata mangeshkar) अत्यंत संघर्षमय आणि सर्वांसाठी प्रेरणादायी असेच आहे. त्यांचा हा जीवनप्रवास आम जनतेपर्यंत पोहोचावे यासाठी त्यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट बनविण्याचा आपला मानस असून त्यासाठी कितीही खर्च आला तरी तो करण्याची आपली तयारी आहे,असे प्रतिपादन गरुडझेप अकॅडमीचे संचालक प्रा. सुरेश सोनवणे (prof suresh sonawane) यांनी केले....(will make a movie on lata mangeshkar life and her dedication)