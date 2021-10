लासलगाव-विंचूर रस्ता चौपदरीकरण रखडले

लासलगाव। वार्ताहर Lasalgaon

लासलगाव ते विंचूर (Lasalgaon to Vinchur) हा 5 किलोमीटर रस्ता चौपदरीकरण (Four-laning of the road) नसल्यामुळे गेल्या 2 वर्षात 13 नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला तर 13 नागरीक गंभीर जखमी झाले आहेत. अनेकांच्या जीवावर उठलेल्या रस्त्याचे चौपदरीकरण होणार कधी अशी मागणी जोर धरू लागल्याने संबंधित विभागाने रस्त्याचे काम तत्काळ सुरू करणे गरजेचे आहे.