जमीनधारकांचे खा. गोडसेंना साकडे

दे. कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp

नाशिकच्या नांदूर बहुला ( Nandurbahula )गावातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी 80 वर्षापूर्वी ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतल्या होत्या (Farmers' lands were taken over by the British 80 years ago ). येथील नागरिकांचे योग्य ते पुनर्वसन झाले नाही. आतातरी या जनतेला न्याय मिळावा, यासाठी गावकर्‍यांनी खा हेमंत गोडसे यांना साकडे घातले आहे.