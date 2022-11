लॅमरोडचे काम रखडले; आ. सरोज अहिरेंच्या कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा

लॅमरोडवर (Lam Road) पूर्वी पडलेले खड्डे (potholes) जनतेच्या आजारपणास कारणीभूत ठरत होते. सदर रस्ता कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या (Cantonment Board) आखत्यारित असल्याने 2020 मध्ये आ. अहिरे यांनी बोर्डाच्या माध्यमातून तो शासनाकडे वर्ग करून घेतला. रस्त्यासाठी राज्य शासनाचा (state government) 5 कोटीचा निधी मिळवून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून रस्त्याचे काम सुरू झाले. माजी सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Former Minister of State for Public Works Prajakta Tanpure) यांनी या रस्त्याचे सहा महिन्यापूर्वी उदघाटन केले होते.