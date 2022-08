आदिवासी आश्रमशाळेत सुविधांचा अभाव

अनेक वर्ष उपलब्ध असलेल्या पत्र्याच्या खोल्यांमध्ये शाळा भरत होत्या. त्याचा खोल्यांमध्ये विद्यार्थी निवासी राहत होते. पालकांची मागणीनुसार या आश्रम शाळांना चांगल्या इमारती मिळाव्यात म्हणून तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री व कळवणचे माजी आमदार स्व. ए. टी. पवार (Minister of Tribal Development and former MLA of Kalwan. A. T. Pawar) यांच्या प्रयत्नाने तालुक्यातील प्रत्येक शासकीय आश्रम शाळेला पक्क्या व चांगल्या इमारती मिळाल्या आहेत.