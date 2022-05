सायखेडा श्रीराम सोसायटी चेअरमनपदी कुटे

निफाड। प्रतिनिधी | Niphad

गोदाकाठची प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या सायखेडा (Saykheda) येथील श्रीराम विकास सह. सोसायटीच्या चेअरमनपदी जगन्नाथ भिमाजी कुटे (Shriram Vikas co. Jagannath Bhimaji Kute as the Chairman of the Society) यांची तर व्हा. चेअरमनपदी दुर्गाबाई नामदेव कुटे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे.