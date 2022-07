कृषी उडान योजनेची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी - डॉ. भारती पवार

नाशिक । Nashik

कृषी उडान योजना (Krishi Udaan Yojana) 2.0’ ची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात उत्पादित होणारा शेतमाल देश-विदेशात पोहचविण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) व कृषि विभागासह (Department of Agriculture) इतर सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री (Union Minister of State Health and Family Welfare) डॉ. भारती पवार (Bharti Pawar) यांनी दिल्या आहेत...