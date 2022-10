कर्मयोगिनी पुरस्कार चांगली संकल्पना : डॉ. पवार

दिंडोरी । प्रतिनिधी Dindori

कर्मयोगिनी पुरस्कार ( Karmayogini Puraskar ) ही चांगली संकल्पना आहे. सर्व तळागाळातल्या महिलांनी अशाच प्रकारे प्रयत्न करून कुटुंब, गाव, शहर, तालुका, जिल्हा, राज्य व देश पुढे न्यावा. महिलांनी जास्तीत जास्त संघटन करून लघुउद्योग तसेच इतर उद्योगाकडे वळावे. प्रत्येक महिलेने आपल्या कुटुंबाला एकसंघ करून देशासाठी काहीतरी काम करण्याची काहीतरी करून दाखवण्याची जबाबदारी उचलावी व स्वतःला सक्षम करावे असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री .डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांनी केले.