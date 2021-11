कळवण। प्रतिनिधी Kalwan

‘आढावा बैठकीत (Review meeting) माहिती लपवून काही होणार नाही. त्यापेक्षा गरजू आदिवासी लाभार्थ्यांची कामे करा, पगाराइतके काम करा, जेणे करून घरी जाऊन समाधानाची झोप घेता येईल नाही, तर वरच्या कोर्टात (देवाच्या) हिशोब होणारच आहे. याची काळज्या घ्या’, असा झणझणीत सल्ला कुटुंब कल्याण व आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Minister of State for Welfare and Health Dr. Bharti Pawar) यांनी दिला.