Nashik Crime News : लाचखोर कनिष्ठ लिपिक ताब्यात

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

वेतन संबंधी प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील (Office of the Deputy Director of Education) कनिष्ठ लिपिकाने (Junior Clerk) ५० हजार रुपयांच्या लाचेची (Bribe) मागणी करून ती स्विकारतांना एसीबीच्या (ACB) पथकाने त्याला रंगेहाथ पकडले आहे...