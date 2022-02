देशमुख यांना जीवनसाधना पुरस्कार

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Deputy Speaker of the Legislative Assembly Narhari Jirwal), कादवाचे अध्यक्ष श्रीराम शटे (shriram shete), मविप्र संस्थेच्या सरचिटणीस निलीमा पवार (Nilima Pawar to the General Secretary of MVP), बाजार समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय पाटील, माजी आमदार रामदास चारोस्कर, धनराज महाले आदींनी अभिनंदन केले.