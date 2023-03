आयटीआय विद्यार्थी गिरवणार विमान निर्मितीचे धडे

नाशिक आयटीआय (ITI) मध्ये एरोनॉटिकल इक्विपमेंट्स अँड स्ट्रक्चरल फिटिंग (Aeronautical Equipments and Structural Fittings) या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला येथे ऑगस्ट पासून सुरू होणाऱ्या नविन शैक्षणिक वर्षात सुरु होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदींच्या (Prime Minister Modi) ‘स्किल इंडिया’ (Skill India) उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि म्हणूनच जुलै 2019 मध्ये भारतीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयासोबत (Indian Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) धोरणात्मक भागीदारी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला,