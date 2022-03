विविध गुन्ह्यातील मुद्देमाल तक्रारदारांना सुपूर्द

नवीन नाशिक | प्रतिनिधी New Nashik

अंबड पोलीस ठाण्याच्या ( Ambad Police Station ) हद्दीतील विविध गुन्ह्यातील हस्तगत केलेला ( Items were Confiscated from various crimes )आठ लाख रुपये किंमतीचा सोने चांदीचे दागिने दुचाकी, मोबाईल फोन असा मुद्देमाल न्यायालयाच्या आदेशाने उपायुक्त सोहेल शेख ,अंबड पोलिस ठाण्याचे वपोनी भगीरथ देशमुख , यांच्या हस्ते मूळ तक्रारदारांना परत करण्यात आला.