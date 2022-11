सरकारी नोकरदारांनीच सहकारी पतसंस्थाची स्थापना केली: हरिभाऊ वाकचौरे

सार्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न व्हावेत तसेच पतसंस्थेच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचारी (Government employees) यांना बचतीसाठी नविन योजना आखाव्यात. कर्जवाटप सूक्ष्म व कायदेशीर (Subtle and legal) करावे. त्याचप्रमाणे सर्व तळागाळातील वेगवेगळ्या विभागात ग्रामीण भागात (rural area) काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सभासदत्व देऊन न्याय द्यावा, नाहीतर शहरातला कर्मचारी तुपाशी आणि ग्रामीण भागातला उपाशी हे होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्‍य सहकारी संघाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिभाऊ वाकचौरे (Former Chief Executive Officer of Maharashtra State Cooperative Union Haribhau Vakchoure) यांनी केले.