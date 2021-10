मंत्रालयात बैठक घेऊन सिंचन योजनांना गती देणार

कळवण । प्रतिनिधी Kalwan

‘ओतूर, श्रीभुवनसह कळवण (Kalwan), सुरगाणा तालुक्यातील (Surgana Taluka) सिंचन योजनांना (Irrigation schemes) गती देण्याचे काम केले जाणार असून पुढील आठवड्यात मंत्रालयात बैठक घेऊन मार्गी लावणार असल्याची ग्वाही जलसंपदामंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Minister of Water Resources and State President of NCP Jayant Patil) यांनी दिली. कळवण येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (Rashtravadi Congress) परिवार संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी पाटील बोलत होते.