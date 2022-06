कुपोषणमुक्तीत रामकृष्ण संस्थानचे कार्य प्रेरणादायी: डॉ. पवार

सर्वांच्या सहभागाने कुपोषण मुक्त भारत होण्यासाठी आशा सेवक, नर्सेस, अंगणवाडीसेविका, डॉक्टर आणि कोरोना योद्धांनी संकटकाळात केलेले काम कौतुकास्पद आहे, असे प्रतिपादन केंद्रिय आरोग्य ,कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांंनी केले.