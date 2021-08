हज टर्मिनल यादीत नाशिकचा समावेश करा

देवळाली कॅम्प । वार्ताहर Devlali Camp

हज यात्रेसाठी ( Haj Yatra ) उत्तर महाराष्ट्राचे मुख्य केंद्र म्हणून नाशिक ( Nashik )येथे मिनी हाऊस व्हावे , मुंबईऐवजी नाशिक येथून विमानसेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी नाशिक विमानतळाचा हज टर्मिनलच्या यादीत समावेश व्हावा ( Nashik Airport should be included in the list of Haj terminals ), या मागणीला यश मिळत असून राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक ( Minority Minister Nawab Malik ) यांनी केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहारमंत्री मुक्तार नकवी ( Union Minority Affairs Minister Muktar Naqvi ) यांच्याकडे शिफारस केली आहे. याबाब खा. हेमंत गोडसे ( MP Hemant Godse ) यांनी नकवी यांची भेट घेतली असता सदर मागणीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले.