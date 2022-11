विकास आराखड्यात नांदुरीचा समावेश करा; ग्रामस्थांचे पालकमंत्र्यांना निवेदन

नांदुरी । वार्ताहर | Nanduri

महाराष्ट्र राज्याचे (State of Maharashtra) बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा पालकमंत्री दादा भुसे (Ports and Mines Minister and Guardian Minister Dada Bhuse) यांनी सप्तशृंगीगडासह (Saptshrungi gad) नांदुरी (nanduri) गावातील विकास कामांसाठी आराखडा (Plan for Development Works) तयार करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकार्‍यांना दिले आहेत.