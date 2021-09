देव मामलेदारांसारखे काम करावे : गमे

महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी व तहसिलदार (Deputy Collector and Tehsildar of Revenue Department) यांना लोकाभिमुख व प्रभावीपणे अर्धन्यायिक व दंडाधिकारी कामकाज करण्यासाठी कायद्याचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक (Must have in-depth knowledge of law) असून प्रकरणाची कार्यकक्षा व गुणवत्ता (Workflow and quality) यांचा विचार करून कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे न्यायनिर्णय पारित करावेत.