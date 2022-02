संस्कृत भाषा सभेचा सुवर्णमहोत्सवी वर्षारंभ

संस्कृत भाषा सभेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा शुभारंभ ( Inauguration of the golden jubilee year of Sanskrit Bhasha Sabha )व सभेचे संस्थापक कै. डॉ. वि. म. गोगटे यांच्या स्मृती पुरस्काराचे वितरण आज डॉ. सहस्रबुद्धे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महापौर सतीश कुलकर्णी, सावानाचे प्रमुख सचिव जयप्रकाश जातेगावकर, कार्याध्यक्ष संजय करंजकर, देवदत्त जोशी, संस्कृत भाषा सभेचे अध्यक्ष रमेश देशमुख आदी उपस्थित होते.

डॉ. सहस्रबुद्धे म्हणाले, केवळ संस्कृत भाषेचे गोडवे गाऊन व महत्त्व सांगून किंवा चिंता व्यक्त करून चालणार नाही. त्यासाठी परिपूर्ण मागोवा घ्यावा लागेल. संस्कृतमधील अभिलेखांची संख्या तीन कोटींच्या जवळपास आहे. ती जतन करणे गरजेचेे आहे. केवळ देववाणी भाषा म्हणून चालणार नाही तर ती प्रत्येकाच्या मुखातून कशी व्यक्त होईल, संस्कृतपासून कोणीही वंचित राहणार नाही असा प्रयत्न गरजेचा आहे, असे ते म्हणाले.