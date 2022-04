उद्या राज्यस्तरीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

‘दोन वर्षे जनसेवेची, महाविकास आघाडीची’ मोहिमेंतर्गत ( Mahavikas Aghadi campaign of public service for two years ) नाशिक विभागीय माहिती कार्यालयाने शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सचित्र प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे.