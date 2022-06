‘नॅब’ ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाईंड महाराष्ट्र(National Association for the Blind Maharashtra ), नाशिकच्या वतीने 142 व्या डॉ. हेलन केलर यांच्या जयंती (Dr. Helen Keller Jayanti)निमित्ताने आणि सामाजिक न्याय दिनाचे औचित्यावर नॅब महाराष्ट्र संस्थेस संजय कुलकर्णी, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ नाशिक रिव्हरसाईड आणि मधुसूदन काबरा यांच्या हस्ते सौरऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन ( Inauguration of Solar Power Project)करण्यात आले.