डॉ. पवारांच्या हस्ते जलजीवन मिशनचे उद्घाटन

केंद्र शासन पुरस्कृत जलशक्ती मंत्रालय नवी दिल्ली भारत सरकार (Ministry of Jalshakti New Delhi Government of India) आणि पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र शासन (Water Supply and Sanitation Department, Government of Maharashtra) यांच्या संयुक्त पुरस्कृत जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत नळपाणी पुरवठा योजनेच्या कामांचे भुमीपुजन नामदार डॉ. भारती पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.