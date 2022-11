विद्यापीठाचे जेनेटिक लॅबचे राज्यपाल यांच्या हस्ते उद्घाटन

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे (Maharashtra University of Health Sciences) पुणे (pune) येथील डॉ. घारपुरे मेमोरिअल जेनेटिक लॅब व कॅन्सर रिसर्च सेंटरचे (Dr. Gharpure Memorial Genetic Lab and Cancer Research Centre) उद्घाटन, नॅशनल एड्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स (National AIDS Research Institute and National Center for Cell Science) यांच्या समवेत परस्पर सामंजस्य कराराचे आदान-प्रदान करण्यात आले. व ‘मानस’ अ‍ॅपचा प्रारंभ विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते करण्यात आले.