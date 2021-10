शेतकरी सुविधा केंद्राचे उद्घाटन

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

राज्यातील पाणीवापर संस्थांसाठी water use organizations in the state जिल्हा नियोजन मंडळाने उपलब्ध केलेल्या निधीतून भरत कावळे यांची स्मृती Memories of Bharat Kavale जागृत करणार्‍या अद्ययावत शेतकरी सुविधा केंद्राचे Farmers Facilitation Center उद्घाटन लता कावळे यांच्या हस्ते ओझर येथे नुकतेच झाले.