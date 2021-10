बंदिजनांच्या वस्तुंना सणोत्सवात व्यासपीठ : भुजबळ

या केंद्रात बंदिवानांनी (Prisoners) तयार केलेल्या वस्तूंना सणोत्सवांच्या (festivals) निमित्ताने व्यासपीठ मिळाले आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री (Minister of Food, Civil Supplies and Consumer Protection) तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ (District Guardian Minister Chhagan Bhujbal) यांनी केले. नाशिक मध्यवर्ती कारागृहाच्या प्रगती विक्री केंद्रात दिवाळी (diwali) मेळाव्यानिमित्त बंदिवानांनी तयार केलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री केंद्राच्या (Exhibition and sale center of goods) उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.