‘एक गाव, एक गणपती’ उपक्रम राबवा

सिन्नर । प्रतिनिधी Sinnar

करोनाचे ( Corona ) संकट पूर्णपणे संपलेले नाही. त्यात आपल्या अनेक आप्तेष्टांना आपण गमावले आहे. गणेश स्थापनेबाबत प्रशासन जोर जबरदस्ती करणार नाही. मात्र, प्रत्येकानेच जबाबदारीने वागल्यास कारोनाला हरवणे शक्य होणार आहे. त्यामूळे गणेश मंडळांनी गणेशाच्या स्थापनेचा आग्रह न धरता एक गाव, एक गणपती उपक्रम One Village, One Ganpati’ राबवून मागील वर्षाप्रमाणेच याही वर्षी संपूर्ण जिल्ह्यासमोर आदर्श ठेवावा, असे आवाहन अप्पर जिल्हा पोलीस अधिक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर ( Upper District Superintendent of Police Sharmishtha Walawalkar )यांनी केले.