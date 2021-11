‘योजनांची अंमलबजावणी करा’

दिंडोरी । प्रतिनिधी Dindori

‘विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना तंत्रज्ञानाचा (Technology) अधिकाधिक वापर करावा’, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांनी केले.