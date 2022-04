नाशकात उद्यापासून हेल्मेटसक्ती; दुचाकीस्वारांना वापरावे लागणार हेल्मेट

त्याअनुषंगाने विनाहेल्मेट दुचाकी स्वारांचे समुपदेशन (Counseling), नो हेल्मेट नो पेट्रोल (No Helmet No Petrol), नो हेल्मेट नो कॉपरेशन (No helmet no cooperation), त्यानंतर दंडात्मक कारवाई अशा मोहीम राबविल्या.

त्यांअतर्गत ९ सप्टेंबर २०२१ ते ३० नोहेंबर २०२१ पर्यंत ५ हजार ४५६ पुरुष व ४७६ महिला असे ५ हजार ९३२ विनाहेल्मेट दुचाकी स्वारांचे नाशिक फस्ट येथे समुपदेशन करण्यात आले.