परिवहन विभागाचे हेल्मेट अभियान

मालेगाव | राजेंद्र जाधव Malegaon

मालेगाव येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (Sub-Regional Transport Office at Malegaon )सोमवारपासून विशेष अभियान राबवणार आहे. शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘नो हेल्मेट, नो एन्ट्री’ (No helmets, no entry in government offices )असे या अभियानाचे स्वरूप आहे. दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्मेटची आवश्यकता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे परिवहन विभागाच्या विशेष अभियानाचे स्वागतच केले पाहिजे. त्याचबरोबर बेकायदेशीर वाहने, विनापरवाना वाहनचालक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बेशिस्त वाहतूक व्यवस्थेमुळे होणारी दैनंदिन भांडणे अन् अपघातांना आळा घालणार तरी कोण? अशा मालेगावकरांना कायम भेडसावणार्‍या अनेक प्रश्नांचे निराकरण होणार तरी केव्हा? याबाबत मात्र अनभिज्ञताच आहे.