ग्रामीण महिलांना आरोग्यदायी भेट : डॉ. पवार

विस्तारीत प्रसूतीगृहांच्या (maternity ward) रूपाने ग्रामीण भागातील महिलांना शासनाकडून आरोग्यदायी भेट (healthy gift) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांनी केले आहे.