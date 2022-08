महिलांना शासनाकडून विस्तारीत प्रसुतीगृहाच्या रूपाने आरोग्यदायी भेट : डॉ. भारती पवार

नाशिक | Nashik | प्रतिनिधी

ग्रामीण रुग्णालयांमधील (Rural Hospitals) प्रसूती सेवांचा स्तर उंचावण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या संकल्पनेतून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या ग्रामीण रूग्णालयातील विस्तारीत प्रसुतीगृहांच्या रूपाने ग्रामीण भागातील महिलांना शासनाकडून आरोग्यदायी भेट उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री (Union Minister of State for Health and Family Welfare) डॉ. भारती पवार (Dr.Bharti Pawar) यांनी केले आहे.