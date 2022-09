माता सुरक्षित-घर सुरक्षित अभियानास प्रारंभ

डांगसौंदाणे । वार्ताहर | Dangsaundane

शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत (Department of Health) राज्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालय (Rural Hospital) व आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये (Health sub-centres) नवरात्र उत्सव (navratrotsav) काळात ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ (Mother is safe, home is safe) या अभियानास येथील डांगसौंदाणे ग्रामीण रूग्णालयात (Dangsaundane Rural Hospital) मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रारंभ करण्यात आला.