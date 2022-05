हनुमान जन्मस्थान अंजनेरीच; पोलिसांना निवेदन

त्र्यंबकेश्वर | वार्ताहर Trimbakeshwar

तालुक्यातील अंजनेरी हेच हनुमानाचे जन्मस्थळ (Anjaneri is the birthplace of Hanuman) असून त्याबाबत पुराणांमध्ये आहे.असे अंजनेरी येथील बैठकी प्रसंगी महंत व ग्रामस्थां यांचे कडून सांगण्यात आले.