सहकारी संस्था निवडणुकांना हिरवा कंदील

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

करोना( Corona ) महामारीमुळे प्रतीक्षा असलेल्या प्रशासक नियुक्त सहकारी संस्थांची निवडणूक (Election of Co-operative Societies appointed by the Administrator )घेण्यास सहकार विभागाने (Department of Co-operation )हिरवा कंदील दाखवला आहे. 1 मेपासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करून 31 जुलैपर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.