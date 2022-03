उत्खनन परवान्यांना शासनाची बंदी

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

गौण खनिज उत्खननासाठी (mineral excavation ) जिल्हास्तरावर दिल्या जाणार्‍या तात्पुरत्या परवान्यांवर ( licenses )शासनाने बंदी आणली आहे. पर्यावरणीय परवानगीशिवाय यापुढे कोणत्याही प्रकारचे परवाने देऊ नये, अशी ताकीदही जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आली आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे (By order of the Government )मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे.