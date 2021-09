जागतिक नदी दिनी गोदावरी पूजन

आलेल्या भाविक पर्यटकांना निशिकांत पगारे यांनी नदी व पर्यावरण (River and environment) याचे आध्यात्मिक महत्व (Spiritual significance) व मानवी जीवना वरील परिणाम नदीला मातेचा दर्जा असल्याने तिचे पावित्र आपण जपले पाहिजे यासाठी मी नदी प्रदुषित करणार नाही व होऊ देणार नाही (I will not pollute the river) म्हणून शपथ ही देण्यात आली.