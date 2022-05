कष्टकरी बचतगटांना न्याय द्या

महाराष्ट्र शासनाच्या या संदर्भात मार्गदर्शक पत्र जाहीर करण्यात आले, त्यानुसार काही अटी व शर्तींवर सदरचे काम हे बचत गटांना देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. तरी बचतगटांना न्याय मिळावा अशी मागणी महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते (Former Leader of the Opposition Ajay Boraste) यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांना निवेदन देऊन केली आहे.

प्रामुख्याने आहार पुरविणार्‍या संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक असून संस्थेची आर्थिक उलाढाल सन 2018 -19 व 2019 - 20 मध्ये सरासरी रुपये 50 लक्ष एवढी असणे आवश्यक आहे अशी अट टाकण्यात आली आहे, 2019 पासून जगात करोनासारख्या महामारीत अनेक देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाले असतांना महिला बचतगटांना हे कसे शक्य होणार आहे, हे फक्त ठेकेदारांना पोसण्यासाठीच या प्रकारच्या अटी टाकण्यात आलेल्या दिसून येतात.

त्याचप्रमाणे महानगरपालिका क्षेत्रासाठी सदर योजनेच्या नोंदणीसाठी संस्थेने करावयाच्या अर्जाची रक्कम हि देखील रुपये 20 हजार एवढी ठेवली आहे. शालेय पोषण आहार करण्यासंदर्भात पुरवठ्याच्या 3% सुरक्षा अनामत रक्कम तसेच या व्यतिरिक्त शासनाच्या तांदुळासाठी प्रति विद्यार्थी 100 रुपये स्वतंत्र सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणजेच एकूण तांदळासाठी रुपये 15 लक्ष अनामत रक्कम आकारण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या महिला बचत गटांना रुपये 15 लक्ष जमावाने म्हणजे त्यांना हे काम नाकारण्यासारखेच आहे.