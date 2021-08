वृक्ष संवर्धनास महत्व द्या - कृषीमंत्री दादा भुसे

मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon

वृक्षारोपणाचे चांगले काम एस फाऊंडेशनसह ( S Foundation )विविध संस्थांतर्फे उभे राहत आहे. मात्र आपण किती झाले लावली यापेक्षा किती झाडे जगवली याला महत्व दिल्यास खर्‍या अर्थाने वृक्षारोपणाचा उद्देश ( The purpose of the plantation ) सफल होईल, असे प्रतिपादन कृषीमंत्री दादा भुसे ( Agriculture Minister Dada Bhuse ) यांनी येथे बोलतांना केले.