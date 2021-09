पूरग्रस्तांना सरसकट मदत द्या

जानोरी। वार्ताहर Janori

नाशिक जिल्ह्यात (Nashik District) अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त भागांची केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांनी पाहणी दौरा (Inspection tour) केला.